Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı Ekim ayında artış kaydetti

Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı bu yılın Ekim ayında, Eylül ayında kaydedilen 6.140 mt’a kıyasla 9.439 mt seviyesine çıktı.

Söz konusu ayda, 4.880 mt’u 25.916$/mt FOB’dan Çin’e olmak üzere Asya’ya yapılan ihracat 7.433 mt, Avrupa’ya 25.252$/mt FOB’dan yapılan ihracat 1.437 mt, ABD’ye 25.367$/mt FOB’dan yapılan ihracat 371 mt, Kanada’ya 24.050$/mt FOB’dan yapılan ihracat 70 mt, Arjantin’e 29.733$/mt FOB’dan yapılan ihracat 57 mt, Güney Amerika’ya 24.809$/mt FOB’dan yapılan ihracat 40 mt ve Meksika’ya 24.882$/mt FOB’dan yapılan ihracat 31 mt seviyelerinde yer aldı.

Dünya’nın en büyük niyobyum üreticisi CBMM’nin 26.386$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 7.556 mt ve CMOC’nin 24.159$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 1.608 mt oldu. Ayrıca Amazonas eyaletinden de dış piyasalara 23.159$/mt FOB’dan 275 mt ferroniyobyum satışı gerçekleştirildi.

Brezilya 2024 yılının ilk on ayında ihraç ettiği 75.015 mt ferroniyobyumdan toplam 1,93 milyar $ gelir elde etti. Bu gelir, 2023 yılının aynı döneminde 69.395 mt ile 1,81 milyar $ seviyesinde yer almıştı.