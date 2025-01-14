Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı Aralık ayında artış kaydetti

Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı bu yılın Aralık ayında, Kasım ayında kaydedilen 7.660 mt’a kıyasla 9.312 mt seviyesine çıktı.

Söz konusu ayda, 4.384 mt’u 25.978$/mt FOB’dan Çin’e olmak üzere Asya’ya yapılan ihracat 7.149 mt, Avrupa’ya 24.935$/mt FOB’dan yapılan ihracat 1.211 mt, ABD’ye 27.046$/mt FOB’dan yapılan ihracat 746 mt, Kanada’ya 24.919$/mt FOB’dan yapılan ihracat 71 mt, Cezayir’e 24.066$/mt FOB’dan yapılan ihracat 60 mt, Suudi Arabistan’a 24.035$/mt FOB’dan yapılan ihracat 55 mt ve Güney Amerika’ya 32.187$/mt FOB’dan yapılan ihracat 20 mt seviyelerinde yer aldı.

Dünya’nın en büyük niyobyum üreticisi CBMM’nin 26.457$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 7.701 mt ve CMOC’nin 25.025$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 1.327 mt oldu. Ayrıca Amazonas eyaletinden de dış piyasalara 23.462$/mt FOB’dan 284 mt ferroniyobyum satışı gerçekleştirildi.

Brezilya 2024 yılında ihraç ettiği 91.988 mt ferroniyobyumdan toplam 2,38 milyar $ gelir elde etti. Bu gelir, 2023 yılının aynı döneminde 86.334 mt ile 2,25 milyar $ seviyesinde yer almıştı.