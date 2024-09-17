 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Brezilya’nın...

Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı Ağustos ayında geriledi

Salı, 17 Eylül 2024 09:18:28 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayında kaydedilen 7.700 mt’a kıyasla 6.774 mt seviyesine yükseldi.

Söz konusu ayda, 3.281 mt’u Çin’e olmak üzere 25.891$/mt FOB’dan Asya’ya yapılan ihracat 4.831 mt, Avrupa’ya 25.815$/mt FOB’dan yapılan ihracat 1.246 mt ve ABD’ye 24.572$/mt FOB’dan yapılan ihracat 596 mt seviyelerinde yer aldı. Güney Afrika ve Meksika’ya da küçük tonajlı satışlar yapıldı.

Dünya’nın en büyük niyobyum üreticisi CBMM’nin 26.355$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 5.617 mt ve CMOC’nin 24.576$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 834 mt oldu. Ayrıca Amazonas eyaletinden de dış piyasalara 23.204$/mt FOB’dan 323 mt ferroniyobyum satışı gerçekleştirildi.

Brezilya 2024 yılının ilk sekiz ayında ihraç ettiği 59.435 mt ferroniyobyumdan toplam 1,53 milyar $ gelir elde etti. Bu gelir, 2023 yılının aynı döneminde 57.927 mt ile 1,51 milyar $ seviyesinde yer almıştı.


Etiketler: Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Hint RINL ikinci yüksek fırınını kapattı, mali kriz sebebiyle üretimini durdurabilir

16 Eyl | Çelik Haberler

Rusya’nın pik demir kotasını doldurması piyasayı çok etkilemese de satıcılar indirim yapmak istemiyor

16 Eyl | Hurda ve Hammadde

Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı Ağustos'ta aylık %5,2 geriledi

16 Eyl | Çelik Haberler

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %22 arttı

16 Eyl | Çelik Haberler

Türkiye yerel hurda piyasası üst sınırdan yükseldi

13 Eyl | Hurda ve Hammadde

Küresel hurda piyasasına bakış: Türkiye ve Asya ithalat piyasalarında görünüm olumsuz

13 Eyl | Hurda ve Hammadde

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 13 Eylül 2024

13 Eyl | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı Kasım sevkiyatlı pik demir satışlarında fiyatlar nispeten aynı kaldı

13 Eyl | Hurda ve Hammadde

Tokyo Steel yerel hurda alım fiyatlarını indirmeye devam ediyor

13 Eyl | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel kok fiyatları gevşedi, önümüzdeki hafta yatay hareket bekleniyor

13 Eyl | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis