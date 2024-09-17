Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı Ağustos ayında geriledi

Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayında kaydedilen 7.700 mt’a kıyasla 6.774 mt seviyesine yükseldi.

Söz konusu ayda, 3.281 mt’u Çin’e olmak üzere 25.891$/mt FOB’dan Asya’ya yapılan ihracat 4.831 mt, Avrupa’ya 25.815$/mt FOB’dan yapılan ihracat 1.246 mt ve ABD’ye 24.572$/mt FOB’dan yapılan ihracat 596 mt seviyelerinde yer aldı. Güney Afrika ve Meksika’ya da küçük tonajlı satışlar yapıldı.

Dünya’nın en büyük niyobyum üreticisi CBMM’nin 26.355$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 5.617 mt ve CMOC’nin 24.576$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 834 mt oldu. Ayrıca Amazonas eyaletinden de dış piyasalara 23.204$/mt FOB’dan 323 mt ferroniyobyum satışı gerçekleştirildi.

Brezilya 2024 yılının ilk sekiz ayında ihraç ettiği 59.435 mt ferroniyobyumdan toplam 1,53 milyar $ gelir elde etti. Bu gelir, 2023 yılının aynı döneminde 57.927 mt ile 1,51 milyar $ seviyesinde yer almıştı.