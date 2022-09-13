Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı Ağustos ayında artış gösterdi

Salı, 13 Eylül 2022 09:24:04 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayında kaydedilen 6.743 mt’a kıyasla 7.038 mt seviyesine yükseldi.

Söz konusu ayda, 3.135 mt’u Çin’e olmak üzere 24.854$/mt FOB’dan Asya’ya yapılan ihracat 4.795 mt, Avrupa’ya 25.796$/mt FOB’dan yapılan ihracat 1.654 mt, ABD’ye 22.064$/mt FOB’dan yapılan ihracat 47 mt, Güney Afrika’ya 23.462$/mt FOB’dan yapılan ihracat 42 mt, Kanada’ya 23.834$/mt FOB’dan yapılan ihracat 17 mt ve Güney Amerika’ya 32.738$/mt FOB’dan yapılan ihracat 3 mt seviyelerinde yer aldı.

Dünya’nın en büyük niyobyum üreticisi CBMM’nin 25.167$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 5.534 mt ve CMOC’nin 24.370$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 1.009 mt oldu. Ayrıca Amazonas eyaletinde de dış piyasalara 495 mt ferroniyobyum satışı gerçekleştirildi.

Ülkenin ferroniyobyum ihracatı bu yılın ilk sekiz ayında, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 60.559 mt’a kıyasla 56.653 mt seviyesinde yer aldı.