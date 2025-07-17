Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı 2025 yılı Haziran ayında düştü

Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayında kaydedilen 10.515 mt’dan 8.073 mt seviyesine geriledi.

Söz konusu ayda, 3.096 mt’u 26.240$/mt FOB’dan Çin’e olmak üzere Asya’ya yapılan ihracat 5.414 mt, Avrupa’ya 27.384$/mt FOB’dan yapılan ihracat 1.459 mt, ABD’ye 25.913$/mt FOB’dan yapılan ihracat 988 mt, Meksika’ya 25.822$/mt FOB’dan yapılan ihracat 103 mt, Kanada’ya 25.781$/mt FOB’dan yapılan ihracat 86 mt, Güney Afrika’ya 25.670$/mt FOB’dan yapılan ihracat 20 mt ve Şili’ye 34.615$/mt FOB’dan yapılan ihracat 3 mt seviyelerinde kaydedildi.

Dünya’nın en büyük niyobyum üreticisi CBMM’nin 26.880$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 6.543 mt ve CMOC’nin 24.773$/mt FOB’dan yaptığı ihracat 1.280 mt oldu. Ayrıca Amazonas eyaletinden de dış piyasalara 24.796$/mt FOB’dan 250 mt ferroniyobyum satışı gerçekleştirildi.