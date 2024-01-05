Brezilya’nın en zengin şehirleri demir cevheri üretiyor

Cuma, 05 Ocak 2024 09:48:23 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü (IBGE) tarafından yapılan araştırmaya göre Brezilya’da en yüksek gayri safi milli hasılaya sahip olan 10 şehrin 5’inde ana ekonomik faaliyet demir cevheri üretimi olarak kaydedildi.

2021 yılında 187.000 $ ile en yüksek gayri safi milli hasılaya sahip olan Catas Altas şehri ile 182.000 $ ile ikinci olan Canaã dos Carajás şehrinde maden şirketi Vale faaliyet gösteriyor.

Minas Gerais eyaletinde yer alan São Gonçalo do Rio Abaixo şehri 139.600 $ gayri safi milli hasıla ile listede üçüncü ve bu şehir de Vale’ye ev sahipliği yapıyor.

Yine Minas Gerais eyaletinde bulunan ve 139.600 $ gayri safi milli hasıla ile en zengin dördüncü şehir olan Itatiaiuçu’da ise Usiminas ile ArcelorMittal’ın madencilik faaliyetleri yürütülüyor.

105.900 $ ile en yüksek altıncı gayri safi milli hasılaya sahip olan Conceição do Mato Dentro’da ise Anglo American şirketi maden çalışmaları gerçekleştiriyor.