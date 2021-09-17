Brezilyalı şirket 57 milyon $’dan fazla yatırımla çelik üretim tesisi inşa edecek

Cuma, 17 Eylül 2021 09:29:17 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Ipatinguense de Laminação (Cipalam), 300 milyon BRL’lik (57 milyon $) yatırımla çelik üretim tesisi inşa etmeyi planladığını duyurdu. Şirket, henüz çelik üretimi yapmıyor.

Minas Gerais eyaletinde yer alan Cipalam, şirket dışı slab ve kütük alımı yaparak çubuk ile profil üretiyor. Önümüzdeki üç yıllık süreç içerisinde hayata geçirilecek yatırımla birlikte Cipalam, hurdadan kendi mamulünü üretebilecek.

Cipalam’ın çubuk ve profil üretim kapasitesi yıllık 20.000 mt seviyesinde yer alsa da hammadde eksikliğine bağlı olarak şirketin tam kapasite üretime geçemediği belirtildi.

Çelik üretim ruhsatı alınabilmesi için şirket faaliyetlerinin çevre, enerji, mali ve vergi düzenlemelerine uygun hale getirmesi gerekiyor.