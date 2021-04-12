Brezilyalı pik demir üreticileri toz demir cevheri eksikliği nedeniyle üretimlerini askıya alabilir

Pazartesi, 12 Nisan 2021 12:31:24 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletindeki pik demir üreticileri, toz demir cevheri arzındaki eksiklik nedeniyle üretimlerini askıya alabilir.

Eyaletteki birçok çelik üreticisi, toz demir cevherini Mato Grosso do Sul dahil diğer eyaletlerden alıyor. Yerel sendika Sindifer-MG, küçük ve orta ölçekli toz demir cevheri tedarikçilerinin arz eksikliği yaşadığını belirtti.

Brezilya çelik birliği IABr verilerine göre, 2020 yılında Brezilya’nın pik demir üretimi 24,5 milyon mt seviyesinde kaydedildi. 2020’de Minas Gerais eyaletinin pik demir üretimi ise 3,7 milyon mt seviyesinde yer aldı.