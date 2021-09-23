Brezilyalı müteahhitler Türkiye’den 20.000 mt çelik sevkiyatı bekliyor

Perşembe, 23 Eylül 2021 10:08:53 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı müteahhitler, Türkiye’den sevk edilecek 20.000 mt çeliğin, bu haftanın sonunda ellerine ulaşmasını beklediklerini bildirdi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, iç piyasada mamul bulunamamasına ve maliyet artışlarına bağlı olarak Brezilya İnşaat Odası’nın, daha ucuz alternatiflerin araştırılması konusunda üyelerini ikna etmesinin ardından ikinci partinin Türkiye’den tedarik edilmesi kararı alınmıştı.

Üçüncü partinin sevkiyatının bu ay içerisinde tamamlanması bekleniyor. Bu yılın Temmuz ayında, Brezilyalı 140 müteahhit, iç piyasada yüksek seyreden çelik fiyatları nedeniyle 20.000 mt çelik ithal etmişti.