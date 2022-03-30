Brezilyalı CSP yeni bir haddehane kurmayı düşünüyor

Çarşamba, 30 Mart 2022 09:39:15 (GMT+3) | Sao Paulo

Vale, POSCO ve Dongkuk Steel’in ortak girişimi Brezilyalı slab üreticisi Companhia Siderurgica do Pecem’in (CSP) yeni bir haddehane kurmayı düşündüğü bildirildi.

Yeni ekipmanla Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin küresel yassı mamul arzını sınırlandırmasının üzerine artan talep karşılanacak.

CSP’nin yeni ekipmanı kurup kurmayacağına henüz karar vermediği ancak ihtimallerin yüksek olduğu öğrenildi. Nihai kararın bu yıl veya önümüzdeki yıl içerisinde açıklanabileceği söyleniyor.

Öte yandan şirketin yeni haddehaneyi kurmak için Ceará eyaleti hükümetine bölgeye başlıca otomobil üreticilerinden birini getirmesini şart koştuğu belirtildi. CSN ürettiği slabın büyük bir kısmını ihraç ediyor.