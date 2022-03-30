﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Brezilyalı CSP yeni bir haddehane kurmayı düşünüyor

Çarşamba, 30 Mart 2022 09:39:15 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Vale, POSCO ve Dongkuk Steel’in ortak girişimi Brezilyalı slab üreticisi Companhia Siderurgica do Pecem’in (CSP) yeni bir haddehane kurmayı düşündüğü bildirildi.

Yeni ekipmanla Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin küresel yassı mamul arzını sınırlandırmasının üzerine artan talep karşılanacak.

CSP’nin yeni ekipmanı kurup kurmayacağına henüz karar vermediği ancak ihtimallerin yüksek olduğu öğrenildi. Nihai kararın bu yıl veya önümüzdeki yıl içerisinde açıklanabileceği söyleniyor.

Öte yandan şirketin yeni haddehaneyi kurmak için Ceará eyaleti hükümetine bölgeye başlıca otomobil üreticilerinden birini getirmesini şart koştuğu belirtildi. CSN ürettiği slabın büyük bir kısmını ihraç ediyor.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika çelik üretimi 

Benzer haberler

25 Mar

Arjantin’in ham çelik üretimi Şubat ayında düştü
22 Mar

Brezilya’nın ham çelik üretimi Şubat ayında düştü
18 Mar

Brezilyalı ferroalyaj üreticisi Ferbasa’nın net kârı dördüncü çeyrekte arttı
18 Mar

Brezilyalı CSN önümüzdeki ay fiyatlarını artıracak
11 Mar

CSN’nin net kârı dördüncü çeyrekte düştü
09 Mar

Rusya’ya uygulanan yaptırımlar Brezilya’nın ABD’ye çelik ihracatını güçlendirecek
08 Mar

Brezilyalı çelik üreticileri Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle zorluk yaşıyor
03 Mar

Usiminas güneş enerjisi tedariki için Canadian Solar ile enerji anlaşması imzaladı
28 Şub

Vale’nin net kârı dördüncü çeyrekte 5,4 milyar $ oldu
25 Şub

Vale ve Valin Group karbon salımını azaltmak amacıyla mutabakat anlaşması imzaladı