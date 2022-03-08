Brezilyalı çelik üreticileri Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle zorluk yaşıyor

Salı, 08 Mart 2022 09:52:10 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı çelik üreticilerinin Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle zorluk yaşadığı bildirildi.

Yassı mamul üreticisi Usiminas’ın da dahil olduğu üreticiler genellikle hızlı teslimatlar için spot piyasadan alım yapıyor. Ancak üreticilerin çelik ürünü alımı yapmakta zorlandığı belirtiliyor. Usiminas’ın yerel slab talebini karşılamak amacıyla çoğunlukla şirket dışı alımlar yaptığı biliniyor.

Usiminas’ın her ay yaklaşık 100.000 mt slabı Rus tedarikçilerden aldığı belirtildi. Şirket alım yaptığı slabı Sao Paulo eyaletinde yer alan Cubatao tesisinde kullanıyor. Usiminas’ın ihtiyaçlarını son günlerde çoğunlukla Ternium Brazil ve Vale’ye ait Companhia Siderurgica do Pecem (CSP) gibi yerel tedarikçilerden karşıladığı öğrenildi.

Rusya’nın SWIFT sisteminden çıkarılmasının ardından Rusya’dan alım yapan veya Rus tedarikçilere ödeme yapan alıcıların zorluklar yaşadığı ortaya çıktı.

Brezilya Çelik Distribütörleri Derneği Başkanı Carlos Loureiro, “Ruslarla ticaret yapmak daha da zorlaşacak. Ödeme işlemlerine aracılık edecek banka olmaması yanında slab teslimatlarını yapacak gemi bulunamaması gibi lojistik sıkıntılar da baş gösterebilir,” dedi.