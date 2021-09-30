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Brezilyalı AVB soğuk briketlenmiş demir üretecek

Perşembe, 30 Eylül 2021 10:08:23 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Ferroeste Group’un bağlı kuruluşu Brezilyalı çelik üreticisi Aço Verde do Brasil (AVB), katı atık kullanarak soğuk briketlenmiş demir üretmeyi planladığını duyurdu. Şirket, dün düzenlenen Brezilya Çelik Kongresi’nde, yeni ürünlerini tanıttı.

Dünyada fosil yakıt kullanmadan çelik üretimi yapan ilk şirket olduğunu öne süren AVB, soğuk briketlenmiş demir dahil olmak üzere ürünlerinin bir yıllık süreç içerisinde üretileceğini belirtse de piyasaya çıkaracağı tarihi şimdilik paylaşmadı.

AVB’nin Başkanı Silvia Nascimento, soğuk briketlenmiş demirin, demir cevheri ile taş kömürü kullanımını azaltacağını ve atıkları ortadan kaldıracağını belirtti. Nascimento, ayrıca, kendi elektriklerini üretmeyi ve yeni sanayi tipi fırından taş kömürü üretimi yapmayı planladıklarını da ekledi.

Yıllık 600.000 mt üretim kapasitesi bulunan şirket, filmaşin, inşaat demiri ve kütük gibi pek çok uzun mamul üretimi yapıyor.


Etiketler: Brezilya  Güney Amerika  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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