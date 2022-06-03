Brezilya’da inşaat faaliyetleri Nisan ayında hafifçe azaldı

Cuma, 03 Haziran 2022 09:20:31 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Sanayi Konfederasyonu (CNI) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin inşaat sektörü faaliyetleri bu yılın Nisan ayında, Mart ayında kaydedilen 51,3 puana kıyasla 50,1 puan seviyesinde yer alarak 2012 yılından bu yana kaydedilen en yüksek Nisan ayı seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ise 49,3 seviyesinde yer alan inşaat sektörü faaliyetleri mevsimsel olarak 2012 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviye olsa da düşüş eğilimi gösterdi.

0-100 arasındaki skalada, değerin 50’nin üzerinde yer alması büyüme olduğunu gösteriyor.

Söz konusu ayda, Brezilya inşaat sektöründe kapasite kullanım oranı Mart ayında kaydedilen %68’e kıyasla %67’ye gerilemiş olsa da CNI, söz konusu seviyeyi yeterli bulduğunu belirtti.

Mayıs ayına yönelik ön veriler inşaat faaliyetlerinin ve kapasite kullanım oranlarının Nisan ayına kıyasla değişiklik göstermeyeceğine işaret ediyor.