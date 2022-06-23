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Brezilya’da iç piyasaya yapılan çelik satışları Mayıs ayında arttı

Perşembe, 23 Haziran 2022 09:13:19 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Çelik Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, iç piyasaya yapılan çelik satışları bu yılın Mayıs ayında aylık %3,5 artışla 1,82 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda görünür çelik tüketimi aylık %5,8 artışla 2,1 milyon mt seviyesine yükselirken, ham çelik üretimi bir önceki aya kıyasla %1,7 artarak 2,97 milyon mt oldu.

Öte yandan sektör beklentilerini ölçen endeks aylık 1,3 puan düşüşle 45,4 puan seviyesine geriledi. Değerin 50’nin üzerinde olması beklentilerin olumlu olduğunu gösteriyor.

Aynı ayda iç piyasaya yapılan yassı mamul satışları 989.000 mt, uzun mamul satışları 770.000 mt ve yarı mamul satışları 65.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Brezilya Mayıs ayında 161.000 mt yassı mamul, 138.000 mt uzun mamul, 526.000 mt slab ve 49.000 mt kütük ihraç etti.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

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