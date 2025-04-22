Brezilya’da ekonomik güven endeksi Nisan ayında düştü

Brezilya Sanayi Konfederasyonu (CNI) tarafından yayımlanan araştırmanın verilerine göre, ülkede sanayicilerin yerel ekonomiye duydukları güveni ölçen ICEI endeksi bu yılın Nisan ayında 48 puan seviyesinde kaydedilerek önceki ay kaydedilen 49,2 puan seviyesine kıyasla düşüş kaydetti.
Brezilya ekonomisinin güncel koşullarına yönelik endeks 1,3 puan düşüşle 42,7 puan seviyesine geriledi ve 50 puanın altında kalarak görünümün olumsuz olduğunu gösterirken, beklentilere yönelik endeksin 1,1 puan düşüşle 50,7 puan seviyesine indiği görüldü.
Analistlere göre Brezilya ekonomisinin önümüzdeki 6 aya yönelik güncel koşullar endeksi 34,8 puan olurken, beklentileri ölçen endeks 41,1 puanda yer alıyor.