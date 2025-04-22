 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Brezilya’da...

Brezilya’da ekonomik güven endeksi Nisan ayında düştü

Salı, 22 Nisan 2025 10:25:12 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Sanayi Konfederasyonu (CNI) tarafından yayımlanan araştırmanın verilerine göre, ülkede sanayicilerin yerel ekonomiye duydukları güveni ölçen ICEI endeksi bu yılın Nisan ayında 48 puan seviyesinde kaydedilerek önceki ay kaydedilen 49,2 puan seviyesine kıyasla düşüş kaydetti.

Brezilya ekonomisinin güncel koşullarına yönelik endeks 1,3 puan düşüşle 42,7 puan seviyesine geriledi ve 50 puanın altında kalarak görünümün olumsuz olduğunu gösterirken, beklentilere yönelik endeksin 1,1 puan düşüşle 50,7 puan seviyesine indiği görüldü.

Analistlere göre Brezilya ekonomisinin önümüzdeki 6 aya yönelik güncel koşullar endeksi 34,8 puan olurken, beklentileri ölçen endeks 41,1 puanda yer alıyor.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları değişmedi

21 Nis | Hurda ve Hammadde

Brezilya’nın ham çelik üretimi Mart’ta %6,6 yükseldi

18 Nis | Çelik Haberler

Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı Mart’ta sertçe yükseldi

17 Nis | Çelik Haberler

Vale’nin üretimi ilk çeyrekte azaldı

17 Nis | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları düşüş kaydetti

16 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı slab için referans fiyat aynı kaldı

16 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı inşaat demiri fiyatları değişmedi

15 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Brezilya çıkışlı galvanizli sac fiyatlarında düşüş görüldü

15 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları vergi savaşlarının ardından biraz toparlandı

14 Nis | Hurda ve Hammadde

Brezilya’da ithal soğuk rulo sac fiyatları yükseliş kaydetti

09 Nis | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis