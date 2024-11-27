Brezilya’da ekonomik güven endeksi Kasım ayında geriledi

Brezilya Sanayi Konfederasyonu (CNI) tarafından yayımlanan araştırmanın verilerine göre, ülkede sanayicilerin yerel ekonomiye duydukları güveni ölçen ICEI endeksi bu yılın Kasım ayında 52,6 puan seviyesinde kaydedilerek önceki ay kaydedilen 53,2 puan seviyesine kıyasla düşüş kaydetti.

Brezilya ekonomisinin güncel koşullarına yönelik endeks 0,5 puan düşüşle 48,3 puan seviyesine geriledi ve 50 puanın altında kalarak görünümün olumsuz olduğunu gösterirken beklentilere yönelik endeksin 0,7 puan düşüşle 54,7 puan seviyesine indiği görüldü.

Analistlere göre Brezilya ekonomisi etkileyen en büyük belirsizlik, bu yılın hedefini bir miktar geçen ticari açık.

Ülke kurumları harcamaları düşürmek ve vergileri artırmak için önümüzdeki hafta bir plan açıklayacak.