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Brezilya’da ekonomik güven endeksi Ekim ayında yatay

Cuma, 11 Ekim 2024 10:10:55 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Sanayi Konfederasyonu (CNI) tarafından yayımlanan araştırmanın verilerine göre, ülkede sanayicilerin yerel ekonomiye duydukları güveni ölçen ICEI endeksi bu yılın Ekim ayında 53,2 puan seviyesinde kaydedilerek önceki aya kıyasla nispeten yatay seyretti.

Brezilya ekonomisinin güncel koşullarına yönelik endeks 50 puanın altında kalarak görünümün olumsuz olduğunu gösterirken beklentilere yönelik endeksin 55,4 puan seviyesinde yatay seyretmesi sanayicilerin yerel ekonomiden tam olarak memnun kalmasalar da önümüzdeki altı aya ilişkin beklentilerinin olumlu olduğuna işaret etti.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

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