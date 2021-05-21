Brezilya mahkemesi MMX’in iflas kararını değiştirmedi

Cuma, 21 Mayıs 2021 11:17:20 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya mahkemesinin, MMX Mineração Sudeste Mineração’ya ve holding şirketi MMX’e yönelik iflas kararını değiştirmediği belirtildi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Minas Gerais eyaleti mahkemesi, MMX Sudeste Mineração için iflas kararı vermişti.

MMX, iflas koruma planını uygulamasının bağlı kuruluşu MMX Sudeste Mineração’ya bağlı olduğunu dile getirmişti. Bu hafta görülen mahkemede, bir önceki iflas kararının değiştirilmemesiyle birlikte MMX, söz konusu kararı yeniden temyize götüreceğini açıkladı.

Şirkete yardım etmek amacıyla yatırım yapacağı belirtilen China Development Integration Limited’in (CDIL) sunduğu dilekçe de MMX Sudeste’ye ve MMX’e yönelik kararı değiştirmede başarılı olamadı. SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Brezilya Yatırımcılar Birliği, CDIL’in “yatırımlarını” “sahte” olarak nitelendirmişti.