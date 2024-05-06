Brezilya imalat sektörü ilk çeyrekte büyüme gösterdi

Brezilya’nın imalat sektörü 2024’ün ilk çeyreğinde geçtiğimiz çeyreğe kıyasla daha güçlü bir performans gösterdi.
İstihdam oranı %1,2 artış gösterirken çalışma saatleri %0,9 arttı. Maaşlar %5,5 ve ortalama maaş seviyesi %4,2 artış gösterirken net satışlar BRL bazında %0,4 gevşedi.
Mart ayında çalışma saatleri %1,6 düşüş kaydetti. İstihdam oranı, maaşlar ve ortalama maaş seviyesi sırasıyla %0,5, %3,6 ve %0,4 yükselirken kapasite kullanım oranı %78,6’dan %78,4’e geriledi.
İmalat sektörü birliği CNI, imalat sektörünün kullanım oranının geçmiş dönemlerin ortalamasının üzerinde kaldığını belirtti.