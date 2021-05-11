Brezilya’nın sanayi üretimi Mart ayında %10,5 arttı

Salı, 11 Mayıs 2021 12:08:51 (GMT+3) | İstanbul

Brezilya Ulusal İstatistik Ajansı IBGE tarafından açıklanan verilere göre, Brezilya’nın sanayi üretimi bu yılın Mart ayında bir önceki aya göre %2,4 düşerken, önceki yılın aynı ayına göre %10,5 artış gösterdi.

Bu yılın Ocak-Mart döneminde ise, Brezilya’nın sanayi üretimi yıllık %4,4 artış kaydetti.

Açıklanan verilere göre, bu yıl Mart ayında Brezilya’nın ara mal üretimi aylık bazda %0,2 arttı. Aynı ayda, sermaye malları üretimi aylık %6,9 ve tüketici malları üretimi aylık %11 düşerken, yarı dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları üretimi aylık %10,2 ve dayanıklı tüketim malları üretimi aylık %7,8 düşüş gösterdi.

Mart ayında, Brezilya’nın metal mamul üretimi yıllık bazda %10,9 artış ve motorlu araç üretimi yıllık bazda %8,4 düşüş kaydetti. Yılın Ocak-Mart döneminde ise, makine ve ekipman üretimi yıllık %21,3, metal mamul üretimi yıllık %8 artış kaydederken, motorlu araç üretimi yıllık %4,4 arttı.