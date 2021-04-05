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Brezilya’nın sanayi üretimi Şubat ayında %0,4 arttı

Pazartesi, 05 Nisan 2021 17:09:50 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Brezilya Ulusal İstatistik Ajansı IBGE tarafından açıklanan verilere göre, Brezilya’nın sanayi üretimi bu yılın Şubat ayında bir önceki aya göre %0,7 düşerken, önceki yılın aynı ayına göre %0,4 artış gösterdi.

2020’nin Ocak-Şubat döneminde ise, Brezilya’nın sanayi üretimi yıllık %1,3 artış kaydetti.

Açıklanan verilere göre, bu yıl Şubat ayında Brezilya’nın ara mal üretimi aylık bazda %0,6 arttı. Aynı ayda, sermaye malları üretimi aylık %1,5 ve tüketici malları üretimi aylık %1,1 düşerken, yarı dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları üretimi aylık %0,3 ve dayanıklı tüketim malları üretimi aylık %4,6 düşüş gösterdi.

Şubat ayında, Brezilya’nın metal mamul üretimi yıllık bazda %1,4 artış ve motorlu araç üretimi yıllık bazda %7,2 düşüş kaydetti. Yılın Ocak-Şubat döneminde ise, makine ve ekipman üretimi yıllık %18,1, metal mamul üretimi yıllık %6,1 artış kaydederken, motorlu araç üretimi yıllık %1,6 düşüş kaydetti.


Etiketler: Güney Amerika  Brezilya  üretim  imalat  |  benzer haberler »


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