Brezilya devlet başkanı Biden’dan ABD'ye slab ihracatının önündeki engellerin kaldırılmasını talep edecek

Cuma, 10 Haziran 2022 10:00:54 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Los Angeles’ta düzenlenecek Amerika Zirvesi’nde ABD Başkanı Joe Biden’dan Brezilya’nın başta slab olmak üzere çelik ürünleri ihracatının önündeki engellerin kısmen veya tamamen kaldırılmasını talep edecek.

ABD’de 232. Madde vergileri kapsamında ithal ürünlere %25 oranında vergi uygulanıyor ve Brezilya’ya yıllık 3,5 milyon mt’luk vergiye tabi olmayan kota tahsis ediliyor.

Brezilya bu talebine gerekçe olarak yerel slab üreticilerinin ABD’den koklaşabilir taş kömürü ithal etmesini ve Brezilya’dan slab ithalatının artırılarak ABD’li ithalatçılarının Rusya çıkışlı slaba olan bağımlılığın azaltılmasını gösteriyor.

Geçtiğimiz yıl ABD’ye slab ihracatı 5,57 milyon mt seviyesinde yer alan Brezilya, bu yılın Ocak-Nisan döneminde ABD’ye 2,32 milyon mt slab ihraç etti.