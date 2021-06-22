Brezilya çelik sektörü yükseliş ivmesini sürdürecek

Salı, 22 Haziran 2021 09:45:59 (GMT+3) | Sao Paulo

BTG Pactual analistleri, Brezilya çelik sektörünün, yükseliş ivmesini önümüzdeki birkaç çeyrekte de sürdürmesini beklediklerini belirtti.

Analistler, Brezilya ekonomisinin büyümesini, aynı zamanda, yerel çelik üreticilerinin taleplerinin ve siparişlerinin önümüzdeki üç aylık süreçte istikrarlı seyretmesini bekliyor. Ayrıca, MoneyTimes’ın haberine göre, yerel tedarik zinciri düşük seviyelerde yer alıyor.

Bununla birlikte, yerel çelik üreticileri daha güçlü sonuçlar paylaştıkça, yatırımcıların Brezilya çelik sektörüne duyduğu güvenin artmasının beklendiği ifade edildi.

Brezilyalı yassı mamul üreticisi Usiminas bu yılın ilk çeyreğinde, 2020 yılının ilk çeyreğinde elde edilen 424 milyon BRL (84,1 milyon $) net zarardan 1,20 milyar BRL (238,2 milyon $) net kâra geçtiğini açıklamıştı.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Companhia Siderurgica Nacional (CSN) ve entegre çelik üreticisi Gerdau da ilk çeyreğe yönelik güçlü mali sonuçlar paylaşmıştı.