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Brezilya Çelik Birliği sektörün başlıca endişelerine dikkat çekti

Cuma, 16 Eylül 2022 10:46:04 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Çelik Birliği (IABr), pandemi beraberinde Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline bağlı olarak uluslararası hammadde ve enerji fiyatlarında meydana gelen sert artışın ve dünya genelindeki yüksek enflasyonun küresel üretim zincirlerindeki kırılmanın sektörün başlıca endişesi olduğunu söyledi.

Küresel üretim zincirlerindeki kırılmanın ülkelerin ürün tedarikinde birbirlerine bağlı olduğunu ortaya koyduğunu belirten IABr, bu durumun aynı zamanda diğer ülkelere olan bağımlılığı önlemek amacıyla üretimin ülke içine taşınmasına ve hem ulusal hem de bölgesel zincirlerin güçlendirilmesine yol açtığını belirtti.

Çelik sektörü özelinde bakıldığında, dünya genelinde yıllık 518 milyon mt seviyesinde yer aldığı tahmin edilen çelik kapasite fazlasının sektör üzerindeki baskıyı artırdığı ve yıkıcı ticaret uygulamaları ile ülkeler tarafından devreye alınan koruma önlemlerine sebebiyet verdiği ifade edildi.

IABr, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ESG) kriterlerinin giderek önem kazandığını ve bu kriterlerin şirketlerin yatırım kararları ile değerlerini şimdiden etkilediğini dile getirdi.

Ayrıca karbon salımını azaltmaya yönelik taahhütler, iç piyasada hurda kullanımındaki artış, hidrojen kullanımı ve karbon yakalama ve depolama gibi yeni teknolojiler üzerinde yapılan kapsamlı araştırmalarla birlikte çelik üreticilerinin kısa vadede doğal gaz tedarikinin rekabetçi fiyatlardan yapılacağı garantisine ihtiyaç duyduğu da eklendi.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

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