﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Brezilya Çelik Birliği çelik fiyatlarına yönelik hükümetle anlaşma yapıldığı iddialarını reddetti

Cuma, 16 Temmuz 2021 09:13:53 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Çelik Birliği (IABr), Ekonomi Bakanı Paulo Guedes’in, Brezilya hükümeti ve çelik sektörü arasında yılsonuna kadar fiyat artırımına gidilmemesine yönelik “anlaşma” sağlandığı iddialarını reddetti.

IABr’nin Başkanı Marco Lopes konuya ilişkin, “Enflasyon baskısından endişe duyan Bakan Guedes, çelik fiyatlarında herhangi bir artırıma gitmemize yönelik öneride bulundu. Ancak, uyumluluk, rekabet gücü ve şirket politikaları dolayısıyla böyle bir konuda anlaşmaya varamayacağımızı aktardık,” şeklinde konuştu.

Yerel basında yer alan haberlerde, Bakan Guedes’in, ülkenin farklı sektörlerini rahatlatmak için belli başlı çelik ürünlerine yönelik ithalat vergisi oranlarını düşürmeye çalıştığı öne sürüldü. SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, söz konusu sektörler, iç piyasadaki ürün fiyatlarının kendilerine “çok ağır” geldiğini söylemişti.


Etiketler: Güney Amerika  Brezilya  çelik üretimi  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

14  Tem

ArcelorMittal Brazil yüksek dayanımlı inşaat demirini piyasaya sunacak
13  Tem

ArcelorMittal Brazil sağlık hizmetleri sektörünü mercek altına aldı
07  Tem

ArcelorMittal Brazil çevre odaklı girişimlere 144,7 milyon $ yatırım yapacak
05  Tem

CSN Singapur merkezli grafen şirketine yatırım yaptı
01  Tem

Baosteel Abimaq’ın çelik ithalatını teşvik etmesiyle gözünü Brezilya piyasasına çevirdi