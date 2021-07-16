Brezilya Çelik Birliği çelik fiyatlarına yönelik hükümetle anlaşma yapıldığı iddialarını reddetti

Cuma, 16 Temmuz 2021 09:13:53 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Çelik Birliği (IABr), Ekonomi Bakanı Paulo Guedes’in, Brezilya hükümeti ve çelik sektörü arasında yılsonuna kadar fiyat artırımına gidilmemesine yönelik “anlaşma” sağlandığı iddialarını reddetti.

IABr’nin Başkanı Marco Lopes konuya ilişkin, “Enflasyon baskısından endişe duyan Bakan Guedes, çelik fiyatlarında herhangi bir artırıma gitmemize yönelik öneride bulundu. Ancak, uyumluluk, rekabet gücü ve şirket politikaları dolayısıyla böyle bir konuda anlaşmaya varamayacağımızı aktardık,” şeklinde konuştu.

Yerel basında yer alan haberlerde, Bakan Guedes’in, ülkenin farklı sektörlerini rahatlatmak için belli başlı çelik ürünlerine yönelik ithalat vergisi oranlarını düşürmeye çalıştığı öne sürüldü. SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, söz konusu sektörler, iç piyasadaki ürün fiyatlarının kendilerine “çok ağır” geldiğini söylemişti.