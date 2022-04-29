﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Brezilya çelik birliği 2022 yılına yönelik üretim tahminlerini değiştirmedi

Cuma, 29 Nisan 2022 09:26:44 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya çelik birliği IABR, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin yarattığı sorunlara rağmen çelik üretim tahminlerinin değişmediğini belirtti.

Ülkenin ham çelik üretiminin yıllık %2,2 artışla 37 milyon mt olması, görünür çelik tüketiminin ise yıllık %1,5 atarak 26,9 milyon mt seviyesinde yer alması bekleniyor.

Yerel çelik satışlarının yıllık %2,5 artışla 23 milyon mt seviyesine yükselmesini ve ihracatın yıllık 1,5 artışla 11,1 milyon mt olmasını bekleyen IABR, ithalatın ise yıllık %12 düşüşle 4,3 milyon mt seviyesine gerileyebileceğini söyledi.

Ayrıca IABR Başkanı Marco Polo Mello Lopes, tahminlerin Haziran ayında gözden geçirileceğini bildirdi.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika çelik üretimi 

Benzer haberler

26 Nis

Brezilyalı CSN’deki grevin bu hafta sona ermesi bekleniyor
22 Nis

Usiminas’ın net kârı birinci çeyrekte düştü
22 Nis

Brezilya’nın yassı mamul satışları Mart ayında arttı
20 Nis

Samarco’nun borç yeniden yapılandırma planı kabul görmedi
20 Nis

Brezilya’nın pik demir ihracatı Mart ayında arttı
30 Mar

Brezilyalı CSP yeni bir haddehane kurmayı düşünüyor
25 Mar

Arjantin’in ham çelik üretimi Şubat ayında düştü
22 Mar

Brezilya’nın ham çelik üretimi Şubat ayında düştü
18 Mar

Brezilyalı ferroalyaj üreticisi Ferbasa’nın net kârı dördüncü çeyrekte arttı
18 Mar

Brezilyalı CSN önümüzdeki ay fiyatlarını artıracak