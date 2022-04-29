Brezilya çelik birliği 2022 yılına yönelik üretim tahminlerini değiştirmedi

Cuma, 29 Nisan 2022 09:26:44 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya çelik birliği IABR, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin yarattığı sorunlara rağmen çelik üretim tahminlerinin değişmediğini belirtti.

Ülkenin ham çelik üretiminin yıllık %2,2 artışla 37 milyon mt olması, görünür çelik tüketiminin ise yıllık %1,5 atarak 26,9 milyon mt seviyesinde yer alması bekleniyor.

Yerel çelik satışlarının yıllık %2,5 artışla 23 milyon mt seviyesine yükselmesini ve ihracatın yıllık 1,5 artışla 11,1 milyon mt olmasını bekleyen IABR, ithalatın ise yıllık %12 düşüşle 4,3 milyon mt seviyesine gerileyebileceğini söyledi.

Ayrıca IABR Başkanı Marco Polo Mello Lopes, tahminlerin Haziran ayında gözden geçirileceğini bildirdi.