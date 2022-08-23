Brezilya Çelik Birliği 2021 yılına dair endüstri raporunu açıkladı

Salı, 23 Ağustos 2022 10:57:04 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Çelik Birliği (IABr), ülkenin çelik sektöründeki faaliyetlere dair detaylar içeren, 2021 yılı Brezilya Çelik Piyasası Raporu’nu yayımladı.

IABr, 2021 yılında ülkenin ham çelik üretiminin yıllık %14,8 artışla 36,1 milyon mt olduğunu ve bu artışın, çoğunlukla bir önceki yıl Covid-19 salgınının yarattığı etkinin iyileşmesiyle gerçekleştiğini belirtti.

2021’de Brezilya’nın ham çelik üretimi, dünyadaki toplam ham çelik üretiminin %1,8’ini oluşturarak dünya sıralamasında dokuzuncu ve Güney Amerika ülkeleri arasında da birinci olmaya devam etti.

Öte yandan, söz konusu yılda Brezilya’nın yerel çelik satışları yıllık %14,6 artışla 22,3 milyon mt, ihracat satışları yıllık %4,1 artışla 11 milyon mt ve ithalatı ise yıllık %144,2 artışla 5 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Yerel satışlar ve ithal alımların artmasıyla birlikte, ülkenin görünür çelik tüketimi yıllık %22,8 artışla 26,3 milyon mt olarak 2013 yılından bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Farklı sanayi sektörlerinin çelik tüketim oranları 2020 ve 2021 yılları arasında pek bir farklılık göstermedi. Ülkenin toplam çelik tüketimindeki payı inşaat sektöründe %41,2’den %38,2’ye, ev aletleri sektöründe %6,4’ten %6’ya ve paketleme sektöründe %3,4’ten 3,’ye gerilerken, otomotiv sektöründe %21,3’ten %23,7’ye, sabit varlıklarda %19,6’dan %20,6’ya ve küçük dikişli boru sektöründe %4,1’den %4,6’ya yükseldi.

Brezilya’da görünür çelik tüketimi bölgesel olarak da pek bir değişiklik göstermedi ve ülkenin toplam çelik tüketimindeki payı güneydoğu bölgesinde %56,2’den %55,8’e, güney bölgesinde %22,9’dan %22,6’ya ve merkez bölgesinde %4,8’den %4,3’e gerilerken, kuzeydoğu bölgesinde %12,5’ten %13,7’ye yükseldi. Kuzey bölgesinin toplam çelik üretimindeki payı ise %3,6 seviyesinde sabit kaldı.