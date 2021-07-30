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BOCI: Çin’de emtia fiyatları daha da artacak ancak artış hızı yavaşlayacak

Cuma, 30 Temmuz 2021 17:14:11 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’de emtia fiyatları bu yılın ilk yarısında sert artışlar gösterdi.

Demir cevheri ve kömür fiyatlarının, şimdiye dek kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşmasıyla birlikte merkezi hükümet, hızlı artışları kontrol altına alacak politikaları yürürlüğe koyarak hammadde fiyatları üzerindeki baskıyı hafifletti.

BOCI Securities Limited’in (BOCI Securities) Baş Ekonomisti Xu Gao, küresel ekonominin yeniden başlamasıyla birlikte talebin arttığını ve arzın bunu karşılamaya yetmemesi sonucunda emtia fiyatlarının, 2020 yılının ikinci yarısında gittikçe yükseldiğini söyledi. Gao, emtia fiyatlarının artmaya devam edebileceğini ancak artış hızının, bu yılın ikinci yarısında yavaşlayabileceğini öngördü. Covid-19’un yarattığı olumsuz etkinin azalabileceği, talebin artabileceği ve bunun da emtia fiyatlarını yukarıya çekebileceği belirtildi.


Etiketler: Çin  çelik üretimi  Uzak Doğu  hammaddeler  demir cevheri  |  benzer haberler »


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