Big River Steel yeni yassı mamul tesisini planlanandan önce faaliyete başlattı

Perşembe, 19 Kasım 2020 10:54:35 (GMT+3) | San Diego

Big River Steel, Arkansas merkezli hurda geri dönüşüm ve yassı çelik üretim tesisinin ikinci aşamasına geçildiğini açıkladı. 716 milyon $ bütçeye sahip olan ikinci aşama, şirketin yıllık üretim kapasitesini ikiye katlayarak 3,3 milyon tona çıkaracak.

İkinci aşamanın ilk olarak 27 Ocak 2021 tarihinde başlaması kararlaştırılmış olsa da, tesisin ikinci elektrik ark ocağı, metalürjik pota ünitesi, ince slab sürekli döküm makinesi, tünel fırını ve sıcak haddeleyicisi iki aydan daha erken bir sürede getirildi ve halihazırda çelik üretimi için kullanılıyor.

Big River Steel beş aydan daha kısa bir sürede ideal kapasiteye ulaşmak için agresif bir şekilde üretimi artırmayı planlıyor. İdeal kapasiteye ulaşıldığında ise, şirketin yıllık çelik üretimi mevcut seviyeye kıyasla neredeyse %66 artışla işçi başına 5.000 tona yaklaşacak.