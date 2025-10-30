 |  Giriş 
Bengang Steel Plates 2025 yılının ilk dokuz ayı için 300 milyon $ net zarar açıkladı

Perşembe, 30 Ekim 2025 10:29:59 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin’in Liaoning eyaletinde bulunan büyük ölçekli çelik üreticisi Bengang Steel Plates Co., Ltd., bu yılın Ocak-Eylül döneminde faaliyet gelirinin yıllık bazda %12,47 düşüşle 35,20 milyar RMB (5 milyar $) seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Aynı dönemde şirketin net zararı geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 3,193 milyar RMB tutarındaki zarara kıyasla %30,6 düşüşle 2,22 milyar RMB (300 milyon $) oldu.

Şirket, bu yılın Temmuz-Eylül döneminde faaliyet gelirinin yıllık bazda %11,35 düşüşle 10,5 milyar RMB (1,5 milyar $) olduğunu açıkladı. Aynı dönemde şirketin zararı geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 1,65 milyar RMB seviyesine göre %50,56 düşüşle 817 milyon RMB (115 milyon $) seviyesinde kaydedildi.  


