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Belarus merkezli BMZ Rusya’nın Başkurdistan bölgesine çelik tedarikini artırmayı planlıyor

Salı, 18 Ekim 2022 10:22:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Belarus merkezli Byelorussian Steel Works (BMZ), tüketim sektörlerinden gelen talepteki büyüme ve Rusya’daki bir dizi büyük otomotiv tesisindeki faaliyetlerin yenilenmesi sayesinde Rusya’nın bir bölgesi olan Başkurdistan Cumhuriyeti’ne çelik tedarikini artırmayı planlıyor.

BMZ 2023 yılında Başkurdistan’a toplam 600 milyon RUB (9,68 milyon $) değerinde dikişsiz boru tedarik edecek. Ürünler yerel bir petrol ekipmanı üreticisine sevk edilecek.

Yılın ilk dokuz ayında BMZ yıllık bazda iki kat artışla toplam 6,8 milyon $’lık çelik tedarik etti. Şirketin müşteri portföyü de genişledi. BMZ şu anda Başkurdistan’da bulunan altı tüketiciye çelik tedariki gerçekleştiriyor.


Etiketler: Boru Borular Rusya BDT Çelik Üretimi BMZ 

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