﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Belarus merkezli BMZ 2023’te Rusya’ya çelik ihracatını artıracak

Salı, 15 Kasım 2022 11:11:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Belarus merkezli Byelorussian Steel Works (BMZ) Rus ortaklarıyla iki büyük tedarik anlaşması imzaladığını açıkladı.

Şirketin bağlı kuruluşu BMZ Trading House LLC 2023 yılında Rus kamyon üreticisi Kamaz’a tedarik edeceği ürün yelpazesini genişletmek ve tonajını artırmak için anlaşma imzaladı.

Ayrıca şirket Rusya’nın Kaliningrad bölgesine ürün tedariki için bir dağıtım anlaşması da imzaladı. Anlaşmaya göre 2023 yılında bölgeye toplam değeri 2 milyar RUB’u (33,09 milyon $) aşan çelik ürünler tedarik edilecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Ekim ayında BMZ önümüzdeki yıl Rusya’nın bir bölgesi olan Başkurdistan Cumhuriyeti’ne toplam 600 milyon RUB (9,9 milyon $) değerinde dikişsiz boru tedarik edeceğini bildirmişti.


Etiketler: Rusya BDT BMZ 

Benzer Haber ve Analizler

Belarus merkezli BMZ Rusya’nın Başkurdistan bölgesine çelik tedarikini artırmayı planlıyor

18 Eki | Çelik Haberler

BDT'li kütük tedarikçileri yeni fiyatlarıyla sahaya indi

14 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de BDT çıkışlı kütük talebinin artması bekleniyor

31 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

BMZ’den Anatoly Savenok: Dünya kütük fiyatları 2008 krizinden bu yana fazla dalgalanmadı

25 Nis | Röportaj

BMZ yuvarlak kesitli kütük üretimini artırıp ihracata başladı

30 Mar | Çelik Haberler

BMZ 2011 yılında satış gelirlerini artırmak istiyor

04 Mar | Çelik Haberler

Belarus merkezli BMZ Rusya’nın Başkurdistan bölgesine çelik tedarikini artırmayı planlıyor

18 Eki | Çelik Haberler

BDT'li kütük tedarikçileri yeni fiyatlarıyla sahaya indi

14 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de BDT çıkışlı kütük talebinin artması bekleniyor

31 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

BMZ’den Anatoly Savenok: Dünya kütük fiyatları 2008 krizinden bu yana fazla dalgalanmadı

25 Nis | Röportaj