Belarus merkezli BMZ 2023’te Rusya’ya çelik ihracatını artıracak

Salı, 15 Kasım 2022 11:11:37 (GMT+3) | İstanbul

Belarus merkezli Byelorussian Steel Works (BMZ) Rus ortaklarıyla iki büyük tedarik anlaşması imzaladığını açıkladı.

Şirketin bağlı kuruluşu BMZ Trading House LLC 2023 yılında Rus kamyon üreticisi Kamaz’a tedarik edeceği ürün yelpazesini genişletmek ve tonajını artırmak için anlaşma imzaladı.

Ayrıca şirket Rusya’nın Kaliningrad bölgesine ürün tedariki için bir dağıtım anlaşması da imzaladı. Anlaşmaya göre 2023 yılında bölgeye toplam değeri 2 milyar RUB’u (33,09 milyon $) aşan çelik ürünler tedarik edilecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Ekim ayında BMZ önümüzdeki yıl Rusya’nın bir bölgesi olan Başkurdistan Cumhuriyeti’ne toplam 600 milyon RUB (9,9 milyon $) değerinde dikişsiz boru tedarik edeceğini bildirmişti.