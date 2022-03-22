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Bazı rotalarda navlun oranları - 22 Mart 2022

Salı, 22 Mart 2022 10:34:02 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Banchero Costa tarafından yayımlanan yaklaşık navlun oranları aşağıdaki seviyelerde yer almaktadır.

Belirtilen tüm navlun oranları FIO (free in/out) bazındadır. Farklı güzergah ve yük miktarlara ilişkin navlun oranları ve ek bilgi için Banchero Costa yetkilileri ile iletişime geçebilirsiniz.

Ürünler:

* 30.000 mt Karadeniz limanlarından (Yuzhniy veya Odessa bölgesi, günlük 8.000 mt yükleme oranı)

                    Doğu Akdeniz limanlarına (Mısır bölgesi, günlük 4.500 mt boşaltma oranı) yaklaşık 19,50$/mt

                    Orta Akdeniz limanlarına (Tunus bölgesi, günlük 2.500 mt boşaltma oranı) yaklaşık 26,50$/mt

                    Batı Akdeniz limanlarına (günlük 5.000 mt boşaltma oranı) yaklaşık 22,50$/mt

* 35.000 mt Türk Akdeniz limanlarından Basra Körfezi'ne (günlük 5.000 mt boşaltma ve yükleme oranı) yaklaşık 32$/mt                                        

Hammaddeler:

* 160.000 mt Avustralya'dan Çin'e yaklaşık 11,50$/mt

* 160.000 mt Brezilya'dan Çin'e yaklaşık 25,50$/mt

* 160.000 mt Brezilya'dan Kuzey Avrupa'ya yaklaşık 14,50$/mt

* 50.000 mt Venezuela’dan Türkiye'ye yaklaşık 28$/mt

* 50.000 mt ABD Körfezi'nden Türkiye'ye yaklaşık 29$/mt

* 50.000 mt Rotterdam'dan Türkiye'ye yaklaşık 20$/mt

* 50.000 mt Brezilya'dan Singapur/Japonya'ya yaklaşık 56$/mt

* 50.000 mt Karadeniz'den Rotterdam'a yaklaşık 18,50$/mt

banchero costa & c spa
tel: +39-010.56.31.536
e-posta: research@bancosta.it
www.bancosta.com


Etiketler: Avrupa  ticaret  navlun 

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