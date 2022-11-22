Bazı rotalarda navlun oranları - 22 Kasım 2022

Salı, 22 Kasım 2022 11:14:38 (GMT+3) | İstanbul

Banchero Costa tarafından yayımlanan yaklaşık navlun oranları aşağıdaki seviyelerde yer almaktadır.

Belirtilen tüm navlun oranları FIO (free in/out) bazındadır. Farklı güzergah ve yük miktarlara ilişkin navlun oranları ve ek bilgi için Banchero Costa yetkilileri ile iletişime geçebilirsiniz.

Ürünler:

* 30.000 mt Karadeniz limanlarından (Yuzhniy veya Odessa bölgesi, günlük 8.000 mt yükleme oranı)

Doğu Akdeniz limanlarına (Mısır bölgesi, günlük 4.500 mt boşaltma oranı) yaklaşık 21$/mt

Orta Akdeniz limanlarına (Tunus bölgesi, günlük 2.500 mt boşaltma oranı) yaklaşık 26,50$/mt

Batı Akdeniz limanlarına (günlük 5.000 mt boşaltma oranı) yaklaşık 23,50$/mt

* 35.000 mt Türk Akdeniz limanlarından Basra Körfezi'ne (günlük 5.000 mt boşaltma ve yükleme oranı) yaklaşık 35$/mt

Hammaddeler:

* 160.000 mt Avustralya'dan Çin'e yaklaşık 8$/mt

* 160.000 mt Brezilya'dan Çin'e yaklaşık 17,50$/mt

* 160.000 mt Brezilya'dan Kuzey Avrupa'ya yaklaşık 10$/mt

* 50.000 mt Venezuela’dan Türkiye'ye yaklaşık 21$/mt

* 50.000 mt ABD Körfezi'nden Türkiye'ye yaklaşık 22$/mt

* 50.000 mt Rotterdam'dan Türkiye'ye yaklaşık 14,50$/mt

* 50.000 mt Brezilya'dan Singapur/Japonya'ya yaklaşık 37$/mt

* 50.000 mt Karadeniz'den Rotterdam'a yaklaşık 13$/mt

banchero costa & c spa

tel: +39-010.56.31.536

e-posta: research@bancosta.it

www.bancosta.com