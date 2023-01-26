Tosyalı Holding ve Abu Dabi merkezli AD Ports lojistik faaliyetlerinde iş birliği yapacak

Perşembe, 26 Ocak 2023 13:59:01 (GMT+3) | İstanbul

Tosyalı Holding ile Abu Dabi merkezli AD Ports Group, ihracat faaliyetlerini desteklemek için yeni limanlara ortak yatırım yapılması da dahil olmak üzere nakliye, lojistik, liman ve nakliye komisyonculuğu faaliyetlerinde iş birliğine yönelik mutabakat anlaşması imzaladı.

Şirket yöneticileri, iş birliğinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Türkiye arasındaki ikili ticaretin gelişmesine katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etti. İki ülke arasında petrol dışı ticaret hacmi 2021 yılında yıllık %54 artışla 50,4 milyar AED (13,7 milyar $) seviyesinde yer almıştı.

Tosyalı Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Tosyalı Holding olarak, ürünlerimizi piyasaya hızlı ve verimli bir şekilde sürebilecek ve ihracatımıza katkıda bulunabilecek nakliye ve lojistik tesisleri devreye almayı hedefliyoruz. AD Ports Group ile uluslararası hedeflerimizin eşleştiği ve birinci kalite filo ile desteklenen geniş çaplı hizmetler ve uzmanlığın sunulduğu güçlü bir ortaklık kurduk,” ifadeleri kullandı.

AD Ports Group İdari Yöneticisi ve CEO’su Mohamed Juma Al Shamisi ise konuya ilişkin, “Türkiye’nin başlıca çelik şirketi ve Avrupa’nın en büyük çelik üreticisi Tosyalı Holding ile bu anlaşmayı imzalamaktan memnuniyet duyuyoruz. Entegre faaliyetlerimiz Tosyalı gibi müşterilerimize yenilikçi dijital teknoloji tarafından desteklenen tam kapsamlı nakliye, lojistik ve liman hizmetleri sunuyor,” açıklamasını yaptı.