Bashundhara Multi Steel Bangladeş’te sıcak rulo sac tesisi inşa edecek

Salı, 20 Eylül 2022 09:59:46 (GMT+3) | İstanbul

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group Bangladeş merkezli Bashundhara Multi Steel Industries Limited (BMSIL) ile entegre sıcak rulo sac tesisi kurmak için bir sözleşme imzaladığını açıkladı.

Bangabandhu Sheikh Mujib Shilpa Nagar (BSMSN), Mirsharai, Chattogram’da kurulacak olan tesis yıllık iki milyon mt’dan fazla sıcak rulo sac kapasitesine sahip olacak. Tesis ilerde yılda dört milyon mt sıcak rulo sac üretecek şekilde genişletilebilir.

BMSIL yeni tesisle Bangladeş’teki yassı mamul talebindeki boşluğu doldurmayı hedefliyor.

SMS tesiste son teknoloji konsantre güneş enerjisi teknolojisini kuracak.