Baosteel Vietnam (Haiphong) Steel Service Co., Ltd., 5 Kasım tarihinde düzenlenen açılış töreniyle resmen faaliyete başladı. Baosteel'in Vietnam'da doğrudan yatırım yaptığı ilk sac işleme tesisi olan proje, şirketin yalnızca ihracata dayalı faaliyetlerden yerel işleme hizmetlerine geçişinde önemli bir adım niteliği taşıyor.

Toplam 22,46 milyon $ yatırımla hayata geçirilen tesis, yıllık 120.000 mt üretim kapasitesine sahip. Başlıca faaliyetleri dilme ve boy kesme işlemleri olan tesisin ürün portföyünde çelik ve alüminyum rulo ve levhalar yer alıyor.

Tesis, ağırlıklı olarak Vietnam'ın kuzeyinde faaliyet gösteren Çin sermayeli ve yerel otomotiv ve beyaz eşya üreticilerine hizmet vermeyi hedeflerken, hafif alüminyum malzemelere yönelik talebi de karşılayacak.