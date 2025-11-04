 |  Giriş 
Baosteel 2026-2030 dönemi için üretim kapasitesi hedefini aşağı çekti

Salı, 04 Kasım 2025 09:49:28 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin’in önde gelen çelik üreticilerinden Baosteel, 15. Beş Yıllık Plan dönemi (2026-2030) için çelik üretim kapasitesi hedefini 80-100 milyon mt aralığından 80 milyon mt’un üzerine revize ettiğini duyurdu. Şirket bu güncellemeyi, “doğrudan bir kapasite artışı yerine mevcut kaynakların değerini maksimize etme” stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti.

Üretici, bu yıl için 6 milyon mt nihai mamul ihracatı hedeflemişti. Ocak-Eylül döneminde ihracat hacmi yıllık bazda %10’un üzerinde artış kaydettiği için Baosteel’in 2025 yılı çelik ihracatının 6,5 milyon mt’un üzerinde yer alması bekleniyor.


