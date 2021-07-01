Baosteel Abimaq’ın çelik ithalatını teşvik etmesiyle gözünü Brezilya piyasasına çevirdi

Perşembe, 01 Temmuz 2021 11:00:09 (GMT+3) | Sao Paulo

Çinli çelik üreticisi Baosteel ve ticaret şirketi Comexport, yüksek yerel mamul fiyatları nedeniyle çelik ithalatına yönelik inceleme yapmak için Brezilya Makine ve Ekipman Üreticileri Birliği Abimaq’in iş ortaklarıyla bir araya geldi.

Baosteel, Brezilyalı müşterilerinin bilgilendirilmesi amacıyla çelik tedarik kapasitesi, ürün özellikleri ve teknik yardım konuları hakkında birlik yetkilileriyle paylaşım yaptı. Comexport ise Brezilya’ya çelik ithal etmenin ve alımları Brezilya reali (BRL) ile gerçekleştirmenin yollarını aktardı. Abimaq, söz konusu görüşmeyle birlikte, çelik ithalatına yönelik alternatiflerin iş ortaklarına anlatılmasının amaçlandığını ifade etti.

Abimaq Başkanı José Velloso konuya ilişkin, “Yerel üreticilerin ve distribütörlerin çelik fiyatları, ithal çelik ürünlerinden %10, hatta kimi zaman %30-40 daha pahalı. Amacımız, şirketlerin tüketimlerinin bir kısmını ithal ederek iç piyasadan yapılan alımları tamamlamak. Piyasada artan çelik maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda, daha çok seçenek sunan bir serbest piyasa arayışındayız,” sözlerine yer verdi.