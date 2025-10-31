Baosteel 2025 yılının ilk dokuz ayında 1,12 milyar $ net kâr elde etti

Çin’in önde gelen çelik üreticilerinden Baosteel, 2025 yılının Ocak-Eylül döneminde faaliyet gelirinin yıllık bazda %4,29 düşüşle 232,44 milyar RMB (32,7 milyar $) seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Şirketin aynı dönemde net kârı ise %35,32 artışla 7,96 milyar RMB (1,12 milyar $) seviyesine yükseldi.

Şirket, söz konusu dönemde çelik fiyatlarındaki düşüşün hammadde fiyatlarındaki gerilemeden daha az olması nedeniyle alım-satım fiyatları arasındaki marjın genişlediğini ve bu durumun net kâr artışına katkı sağladığını belirtti.

Bu yılın Temmuz-Eylül döneminde Baosteel’in faaliyet geliri yıllık bazda %1,83 artışla 81,06 milyar RMB (11,4 milyar $) seviyesine yükselirken, net kârı %130,31 artışla 3,08 milyar RMB (430 milyon $) oldu.

Yılın ilk dokuz ayında Baosteel’in üretimi, pik demirde %0,5 düşüşle 36,48 milyon mt’a ve ham çelikte %2,08 düşüşle 38,79 milyon mt’a gerilerken, nihai mamulde %1,97 artışla 39,26 milyon mt’a yükseldi.