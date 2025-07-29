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Baogang, Çin’in dev hidroelektrik barajı projesi kapsamında açılan ihaleyi kazandı

Salı, 29 Temmuz 2025 10:04:50 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin’in İç Moğolistan bölgesinde faaliyet gösteren çelik üreticisi Baotou Iron and Steel Co., Ltd. (Baogang), Yarlung Zangbo Nehri’nin aşağı kesimlerinde inşa edilecek dev hidroelektrik barajı için 62.000 mt çelik ürün tedarikine yönelik açılan ihaleyi kazandığını duyurdu.

Baogang’ın tedarik edeceği ürünler, Yarlung Zangbo Nehri’nin aşağı kesimlerindeki yüksek irtifa, güçlü deprem riski ve geniş sıcaklık farkları gibi özel coğrafi koşullara uygun gereklilikleri tamamen karşılayacak.

Baogang daha önce de Qinghai-Tibet demir yolu, Lalin demir yolu ve Tibet Lalo Su Koruma Merkezi gibi yüksek irtifada yer alan büyük projelere yüksek kalite çelik ürünler tedarik etmişti.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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