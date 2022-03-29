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Bangladeşli Mir Akhter Hossain çelik şirketi kuracak

Salı, 29 Mart 2022 12:35:20 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bangladeş merkezli inşaat şirketi Mir Akhter Hossain “Mir Steel Mills Limited” adlı bir şirket kurmaya karar verdiğini ve şirketi düzenleyici kuruluşların gerekli onayına tabi olarak işleteceğini açıkladı. Mir Akhter Hossain yeni şirketin çoğunluk hissesine sahip olacak. Bağlı kuruluşun üretim kapasitesi ve teknolojisine ilişkin detaylar henüz yayımlanmadı.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre şirket bağlı kuruluşuyla inşaat birimine çelik tedarik ederek hammadde maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.


Etiketler: Bangladeş Güneydoğu Asya çelik üretimi 

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