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Bamin yıl sonuna kadar 490.000 mt demir cevheri ihraç etmeyi planlıyor

Pazartesi, 26 Temmuz 2021 10:38:28 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı demir cevheri üreticisi Bamin tarafından yapılan açıklamada, şirketin yıl sonuna kadar 490.000 mt demir cevheri ihraç etmeyi planladığı belirtildi.

Söz konusu tahmin, Avrupa ve Asya’daki müşterilere yapılacak 11 adet demir cevheri sevkiyatını da kapsıyor.

Bamin, bu yıl Ocak ayında Bahia eyaletine bağlı Caetite’de yer alan Pedra de Ferro madeninde demir cevheri üretimine başlamıştı. Şirket, bir sonraki demir cevheri sevkiyatını Temmuz ayı sonunda yapmayı beklediğini belirtirken, Ağustos ayında da sevkiyat yapılabileceğini ifade etti. Söz konusu demir cevheri sevkiyatları, Bahia eyaletine bağlı Maragogipe yer alan Enseada Terminali’nden yapılacak.

Temmuz ayı demir cevheri sevkiyatı Almanya’ya, Ağustos ayı sevkiyatı ise Rotterdam’a yapılacak.


Etiketler: demir cevheri  hammaddeler  Güney Amerika  çelik üretimi  Brezilya  |  benzer haberler »


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