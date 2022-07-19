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Birleşik Arap Emirlikleri hurda ihracatı yasağını 30 Eylül’e kadar uzattı

Salı, 19 Temmuz 2022 17:14:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, metal ve kağıt atık ihracatına getirilen yasağın süresinin uzatıldığı duyuruldu.

Bakanlık yönergesi doğrultusunda özellikle 720410, 720421, 720429, 720430, 720441, 720449 ve 720450 kodları altında kayıtlı bulunan çelik hurda olmak üzere hammadde ihracatına getirilen yasak 30 Eylül tarihine kadar uzatıldı. SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, söz konusu yasak yerel çelik üreticilerini desteklemek amacıyla ilk olarak 15 Mayıs 2020 tarihinde uygulanmaya başlamış, 15 Eylül 2020 tarihinde sona eren yasağın süresi dört ay daha uzatılmıştı. Hindistan ve Pakistan’ın ihracata getirilen yasaktan en olumsuz etkilenen ülkeler olduğu biliniyor. BAE 2019 yılında 1 milyon mt seviyesini aşan ihracat hacmiyle Hindistan’ın başlıca hurda ihracatçısı konumunda yer almış ve ülkenin toplam hurda ithalatının %16,35’ini oluşturmuştu. Öte yandan 2019 yılında BAE’den Pakistan’a yaklaşık 656.000 mt hurda ihraç edilmişti.


Etiketler: Hurda Hammaddeler BAE Orta Doğu Ticaret 

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