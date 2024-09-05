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BAE’li Emirates Steel Arkan küresel piyasadaki konumunu güçlendirmek için adını EMSTEEL olarak değiştirdi

Perşembe, 05 Eylül 2024 15:40:56 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) en büyük çelik ve inşaat malzemeleri üreticisi Emirates Steel Arkan (ESA) tarafından bugün yapılan açıklamada, şirketin adının EMSTEEL olarak değiştirildiği duyuruldu. Üretici, isim değişikliği ile operasyonel dönüşümünü hızlandırmayı ve küresel piyasadaki varlığını genişletmeyi planlıyor.

EMSTEEL CEO’su Saeed Ghumran Al Remeithi, “EMSTEEL markasıyla genişleme, faaliyetlerde büyüme ve dijital dönüşüme yönelik fırsatlarla dolu bir geleceğe adım atıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Abu Dabi merkezli EMSTEEL Group, toplam kapasitesi sırasıyla yıllık 3,5 milyon mt ve yıllık 4,6 milyon mt seviyelerinde yer alan 16 modern çelik ve çimento üretim tesisi işletiyor. 70 pazara ihracat gerçekleştiriyor ve ihracatı, toplam satışlarının %30’unu oluşturuyor. Yapılan değişiklikle birlikte EMSTEEL, başlangıçta Emirates Steel ve Emirates Cement olarak iki ayrı birim ile faaliyet göstererek yerel ve küresel inşaat ile imalat sektörlerinin artan talebini karşılamaya yönelik yüksek kaliteli ürünler sunmaya odaklanacak.

Şirket, BAE’nin 2050 yılına kadar karbon salımını sıfırlama girişimi doğrultusunda üretim faaliyetlerinde %80 oranında temiz enerji kullanarak karbon salımını azaltmayı taahhüt ediyor. Dünyada karbon yakalayan ilk çelik üreticisi konumunda olan EMSTEEL Group, bu sayede %45 daha az karbon salımıyla faaliyet gösteriyor.


Etiketler: BAE Orta Doğu Çelik Üretimi Emirates Steel 

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