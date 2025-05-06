Avusturyalı Marienhütte çubuk hattını yeniliyor

Avusturya merkezli çelik üreticisi Marienhütte, Graz tesisinde bulunan çubuk hattının bitirme bölgesinin en geniş kısmını yenilemesi için İtalya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Technologies ile anlaştığını duyurdu. Yenileme çalışmalarının 2026 yılının başında tamamlanması ve proje kapsamında üretimin üç hafta boyunca durdurulması bekleniyor.
Üretim hattının yenilenmesiyle birlikte 40 metre olan maksimum çubuk işleme uzunluğu 72 metreye çıkarılacak ve 8-40 mm çapında çubuklar saniyede 60 metre hızda üretilebilecek. Bununla birlikte yeni ekipman sayesinde üretim hattının tamamen otomasyonla çalışması sağlanacak.
Yenileme çalışmalarıyla birlikte Marienhütte maliyetlerini düşürüp piyasadan gelen talebi karşılama konusunda daha büyük bir esnekliğe sahip olacak.