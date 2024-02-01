Avustralya hükümeti BlueScope’a 6 No’lu yüksek fırınını yenilemesi için hibe verecek

Perşembe, 01 Şubat 2024 14:26:37 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı çelik üreticisi BlueScope Avustralya hükümetinden Temiz Enerji Sektörlerine Kritik Girdiler (CICEI) programının bir parçası olarak toplam brüt 136,8 milyon A$ tutarında hibe alacağını açıkladı. Söz konusu hibe Port Kembla tesisinde bulunan 6 No’lu yüksek fırını yenileme çalışmalarının maliyetini karşılamak üzere kullanılacak. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirketin yönetim kurulu söz konusu fırını yenilemek amacıyla 1,15 milyar A$’lık bir yatırıma onay vermişti ve yüksek fırının 2026 yılında devreye alınması bekleniyor.

CICEI programı Avustralya’nın temiz enerji sektörlerinin gelişimi için gerekli olan girdileri üreten sektörlerin üretim kapasitelerini desteklemeyi hedefliyor. Tarafların bir hibe sözleşmesi imzalamasına bağlı olan finansman BlueScope’un 2050 yılına kadar net sıfıra geçişine katkıda bulunacak.