BlueScope North Star tesisinin genişletilmesiyle gelir beklentisini artırdı

Pazartesi, 23 Mayıs 2022 10:31:30 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı çelik üreticisi BlueScope Steel North Star tesisinde gerçekleştirdiği 700 milyon ABD doları değerindeki genişletme projesini tamamladığını ve bu genişlemeyle gelir beklentisini artırdığını açıkladı.

Genişleme 100’den fazla kişilik istihdam yarattı ve yıllık sıcak sac üretimini 850.000 mt artıracak. Şirket ilk slabını önümüzdeki ay üretecek.

BlueScope 2021-22 mali yılının ikinci yarısı için faiz ve vergi öncesi gelirinin önceki tahminde kaydedilen 1,2-1,35 milyar $’a kıyasla 1,37-1,47 milyar $ aralığında olmasını bekliyor.