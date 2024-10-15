Avustralya dört ülkeden ithal yapısal çelik profile yönelik antidamping vergisini uzattı

Avustralya Antidamping Komisyonu, Japonya, Güney Kore, Tayvan ve Tayland’dan ithal sıcak haddelenmiş yapısal çelik profile uygulanan antidamping vergisinin devamına ilişkin gerçekleştirdiği soruşturmayı tamamladığını açıkladı. Geng Hsin Steel, TS Steel ve Tung Ho Steel antidamping vergisine tabi olmadığından söz konusu soruşturma kapsamına dahil edilmedi.

Antidamping vergileri tüm Japon ihracatçılar için %12,2, Tayvanlı Dragon Steel Corporation için %9 ve diğer tüm Tayvanlı ihracatçılar için %12,3, Tayland merkezli Siam Yamato Steel için %7,8 ve diğer tüm Taylandlı şirketler için %7,7 oranlarında yer alıyor. Öte yandan Güney Kore merkezli Hyundai Steel’e yönelik antidamping vergisi %4,7’den %5,2’ye çıkarken diğer tüm Güney Koreli üreticiler %7,9 oranında vergiye tabi olmaya devam edecek. Söz konusu vergiler 20 Kasım tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7216.31.00, 7216.32.00, 7216.33.00, 7216.40.00 ve 7228.70.00 kodları altında kayıtlı bulunuyor.