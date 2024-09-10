Avustralya dört ülkeden ithal kutu profile vergi muafiyeti tanımadı

Avustralya Antidamping Komisyonu, Çin, Güney Kore, Malezya ve Tayvan’dan ithal kutu profile uygulanan antidamping vergisi ve Çin’den ithal aynı ürüne uygulanan telafi edici vergi için yaptığı muafiyet incelemesinin nihai sonucunu açıkladı. Komisyon, söz konusu ürünlere vergi muafiyeti verilmesi için gereken koşulların yerine getirilmediğine karar verdi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere inceleme, Avustralyalı üretici MGN Civil Pty Ltd. tarafından yapılan başvuru üzerine bu yıl Şubat ayında başlatılmıştı. Üretici, Avustralya sektörünün söz konusu ürünlere benzer veya doğrudan rakip ürünler üretmediğini iddia etmişti. Ancak komisyon, Avustralya’da üretilen ve satışa sunulan ürünlerin, muafiyet talep edilen ürünlere çok benzeyen özelliklere sahip olduğunu ve söz konusu ürünleri ikame edebileceğini tespit etti.

Antidamping vergisi oranları Tayvan için %23,5, Malezya için %20,8, Güney Kore için 13,8 ve Çin için %1-30,4 olurken Çin’den ithal kutu profile uygulanan telafi edici vergi %3,3-26,3 oranlarında yer alıyor. Vergi muafiyeti istenen 60 x 120 x 10 mm kalınlığında ve 11,9 metre uzunluğunda 350 kalite çelik çubuk ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7306.61.00.22 ve 7306.61.00.25 kodları altında kayıtlı bulunuyor.